Riprende possesso della casa e trova serra cannabis

ACIREALE (CATANIA) – Scovata ad Acireale una serra con coltivazione di cannabis indica. Ieri sera un uomo si è presentato al commissariato di polizia riferendo che, dopo circa 10 anni, si era recato in una sua proprietà ad Acireale per riprenderne il possesso dopo una causa legale molto lunga intrapresa contro i vecchi affittuari. Dopo aver rimosso i catenacci e fatto ingresso nell’abitazione, ha scoperto che ignoti avevano realizzato una serra indoor nella quale erano state messe a dimora delle piante di canapa dalle quali potere ricavare la marijuana.

Gli agenti che si sono recati sul posto hanno verificato che la presenza di 30 vasi con altrettante piantine in fase di crescita e tutto il necessario per la loro coltivazione: un estemporaneo mini-impianto idrico, lampade alogene e a infrarossi, deumidificatori e ventilatori. Il tutto è stato smontato e sequestrato. Il proprietario della casa rurale, sentito dagli investigatori, ha dichiarato di non recarsi in quella casa ormai da tantissimi anni e di non avere idea di chi potesse essere l’attuale utilizzatore.