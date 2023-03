Ribaltone Palermo, ma è solo pari

CITTADELLA (PADOVA) – Spettacolare pareggio per 3-3 al Tombolato tra Cittadella e Palermo. Padroni di casa avanti di due reti, poi la ribaltone degli ospiti e il gol del definitivo pari dei granata. Si mette subito bene per il Cittadella che dopo appena tre minuti passa in vantaggio con Maistrello, abile a girare in rete un ottimo assist di Antonucci. Rapido controllo Var, ma è tutto regolare. I granata insistono e guadagnano un altro paio di occasioni. Palermo in attesa di momenti migliori. Al 20′ c’è un fallo in area su Branca. Massimi non ha dubbi, rigore per il Cittadella: Antonucci mette dentro spiazzando Pigliacelli.

Alla mezzora Carriero entra male sull’avversario in area, Var e rigore per i rosanero che Di Mariano trasforma. Partita riaperta. Occasionissima per Brunori che si libera in area e conclude sull’esterno della rete. Nel recupero è Brunori in rovesciata a portare in parità la gara.

La ripresa inizia con cambi forzati da ambo le parti. Branca sfiora il gol con una bordata da fuori. Ma il Palermo resuscitato va addirittura in vantaggio con Di Mariano al termine di un’azione di contropiede. Festeggiano i tifosi rosanero giunti in massa al Tombolato. Adesso sono i granata sotto shock. Ma ci pensa Maistrello ad incornare di testa e riportare le sorti in parità. Nel finale il Cittadella rimane in dieci per l’espulsione di Branca e allontanato anche Gorini.

CITTADELLA-PALERMO 3-3

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero 6; Mattioli 5.5, Del Fabro 6, Frare 6 (1′ st Perticone 6), Giraudo 6.5; Vita 6 (3′ st Magrassi 5), Branca 6, Mastrantonio 6.5 (36′ st Danzi sv); Carriero 6 (26′ st Felicioli 6); Maistrello 7, Antonucci 6.5 (36′ st Embalo sv). In panchina: Manfrin, Donnarumma, Cirillo, Crociata, Asencio. Allenatore: Gorini 6.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6, Bettella 6; Di Mariano 6.5 (24′ st Valente 6), Saric 5.5 (24′ st Segre 6), Gomes 7, Verre 6 (33′ st Damiani 6), Aurelio 6; Brunori 6.5 (1′ st Tutino 6), Soleri 5.5 (33′ st Vido 5.5).

In panchina: Grotta, Massolo, Jensen, Sala, Orihuela, Masciangelo, Buttaro. Allenatore: Corini 6.

ARBITRO: Massimi di Termoli 6.5.

RETI: 3′ pt Maistrello, 22′ pt Antonucci (rig), 32′ pt Di Mariano (rig), 47′ pt Brunori, 19′ st Di Mariano, 29′ st Maistrello.

NOTE: pomeriggio primaverile, terreno in buone condizioni. Spettatori: 4.594, di cui 1.335 ospiti. Espulso al 41′ st Branca per doppia ammonizione. Allontanati anche i tecnici Corini e Gorini. Ammoniti: Carriero, Saric, Branca, Gorini, Verre, Giraudo.