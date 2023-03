Rapine con mascherina e coltello: arrestato catanese

CATANIA – La Squadra Mobile di Catania ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Alessandro Conti, 30 anni, per due rapine armate commesse in un ufficio postale e in una farmacia. Il primo dei due episodi, relativo all’ufficio postale, risale al 6 febbraio 2023. Il rapinatore, travisato da mascherina chirurgica e berretto, ha intimato ai dipendenti presenti, brandendo un coltello, la consegna del denaro contenuto nelle casse, impossessandosi di 674 euro, per poi subito fuggire, nonostante un utente avesse cercato di trattenerlo. Il secondo colpo è stato messo a segno il 12 febbraio 2023 in una farmacia del centro: il rapinatore, che indossava cappuccio e berretto, dopo avere minacciato i dipendenti, brandendo un coltello, si è impossessato di 400 euro.

Entrambi gli episodi, per le loro connotazioni, da subito sono sembrati riconducibili a rapine seriali avvenute nei primi due mesi dell’anno nell’area metropolitana catanese attribuite proprio a Conti, per il quale era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dalla Squadra Mobile lo scorso 17 febbraio. Il gip ha disposto, per questi altri due episodi, nei confronti di Conti l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dalla Squadra Mobile, mediante notifica presso la casa circondariale di Catania, dove, in forza di precedente ordinanza, lo stesso si trovava già ristretto.