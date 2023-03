Pullman fuori strada nel Messinese: tre feriti

SINAGRA (MESSINA) – Un pullman è uscito fuori strada, in contrada Limari, nel comune di Sinagra, nel Messinese. Secondo i vigili del fuoco sono tre i feriti, in modo lieve. Sul pullman c’erano circa 50 persone, la maggior parte dei passeggeri era scesa poco prima dal mezzo perché era bloccato in una curva ripida. Poco dopo il mezzo è scivolato all’indietro finendo la sua corsa in una scarpata, con dentro una decina di persone. In azione i vigili del fuoco di Sant’Agata di Militello, il 118 e i carabinieri di Patti.