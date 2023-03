PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di 25 anni sorpreso in flagranza mentre rubava all’interno di un’auto in sosta a Priolo Gargallo. L’uomo ha forzato il finestrino dell’auto per asportare un sacchetto che era stato lasciato all’interno dell’abitacolo, ma è stato scoperto dai carabinieri che lo hanno fermato, consegnando la refurtiva al legittimo proprietario. Espletate le formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.