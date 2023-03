“Per Catania vorrei…”

Strade pulite, asfaltate, più mezzi pubblici, ma anche più sicurezza e controlli. La normalità a Catania diventa straordinaria. Il capoluogo etneo si prepara ad andare al voto alle prossime amministrative di maggio. In attesa di conoscere i volti ufficiali dei candidati e le proposte per la città sono i cittadini a stilare il programma per i prossimi amministratori. E in cima alle richieste c’è la pulizia, così come documentato nel servizio tg di Antenna Sicilia e Telecolor.