PALERMO – I carabinieri della stazione Palermo Centro e la polizia municipale hanno chiuso una discoteca realizzata in un condominio della Vucciria a Palermo e dove era in corso una serata danzante con circa 120 persone in una superficie di 70 metri quadrati. “Dai controlli emersi – come si legge in una nota – è emerso che era priva del necessario nulla osta di agibilità rilasciato dalla commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo danzanti, della licenza del questore e di idonea documentazione relativa alla prevenzione incendi per discoteca. Sono state contestate, con sanzione amministrativa, anche l’assenza della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, del piano di controllo Haccp, della relazione fonometrica e gravi carenze igienico-sanitarie”.

Il titolare è stato deferito in stato di libertà alla Procura. I carabinieri e gli agenti di polizia municipale hanno accertato che per entrare si pagava 10 euro, consumazione compresa. La serata danzante è stata interrotta e i clienti sono stati fatti uscire. La discoteca è stata sottoposta a sequestro preventivo, con chiusura immediata e apposizione di sigilli. Sequestrate anche le apparecchiature luminose e l’impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora. A novembre e dicembre 2022, il locale era già stato sottoposto a chiusura per cinque giorni per abuso di apparecchiature elettroniche musicali.