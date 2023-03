Ospedali catanesi tabù: “E’ omissione di soccorso”

Sul caso delle lunghe liste d’attesa per visite ed esami specialistici presso gli ospedali di Catania il Codacons presenta un esposto in Procura chiedendo di aprire una indagine per possibile omissione di soccorso e di atti d’ufficio. “Le notizie riportate in questi giorni dai media siciliani – dice l’associazione – confermano in pieno le nostre denunce circa le liste d’attesa che costringono i cittadini a rivolgersi alla sanità privata con elevati costi a loro carico e, a chi non può permettersi di affrontare spese, a rinunciare del tutto alle cure mediche. Una vergogna per un paese civile”. Il Codacons ha attivato un servizio per far ottenere un rimborso a chi è stato costretto a pagare visite ed esami specialistici privati a causa delle lunghe liste d’attesa.