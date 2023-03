Nel regno del falso c’è di tutto

CATANIA – Oltre 30 mila articoli tra giocattoli, materiale elettronico e merchandising per spettacoli musicali verosimilmente contraffatti e 20 mila prodotti per la cura della persona risultati non sicuri sono stati sequestrati in due distinte operazioni da militari della guardia di finanza di Catania, che hanno denunciato un imprenditore cinese e tre cittadini italiani. Le Fiamme Gialle hanno anche inviato una segnalazione al sindaco della Città Metropolitana di Catania per abusivismo commerciale in merito ad altri due italiani.

Il primo sequestro è stato compiuto nei confronti di un grossista di Misterbianco, al quale i militari hanno sequestrato un’ingente quantità di merce risultata verosimilmente contraffatta e priva di ogni documentazione sulla provenienza e la qualità dei materiali. Tra gli articoli sequestrati, oltre a prodotti per la cura della persona senza indicazioni obbligatorie in lingua italiana, vi erano anche auricolari e smartwatch con il marchio ‘Apple’, giocattoli che riproducevano i personaggi come ‘Me contro Te’, ‘Fortnite’, ‘Super Mario Bros’, ‘L.O.L’ e ‘Avengers’. Un ulteriore intervento ha riguardato inoltre alcuni venditori abusivi che hanno messo in vendita nelle vicinanza del Palacatania i loro articoli in occasione occasione del recente tour dei ‘Me contro Te’, che ha portato al sequestro di prodotti con il marchio verosimilmente contraffatto.