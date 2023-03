Nel Catanese la folle fuga dei ladri di auto

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato per furto un pregiudicato catanese di 22 anni. Intorno alle 2 di notte l’equipaggio della gazzella stava percorrendo la statale 417 a Ramacca, in direzione di Catania, quando l’attenzione dei militari è stata attirata da una Fiat Multipla con tre persone a bordo, tutte sui sedili anteriori.

Immediatamente i carabinieri, per effettuare un controllo, hanno invertito a lampeggianti accesi la loro marcia segnalando al conducente di accostare, invito totalmente disatteso. E’ partito così un inseguimento a folle velocità. Nonostante le difficoltà dovute all’oscurità e a quel tratto stradale particolarmente insidioso, il militare alla guida è riuscito a tallonare la vettura dei fuggitivi i quali, vista l’impossibilità di sfuggirgli, hanno deciso di bloccare la Fiat Multipla al centro di strada, uscendone di corsa mentre il veicolo era ancora in movimento. Uno dei militari è riuscito a bloccare il 22enne, mentre i suoi complici, che indossavano guanti e avevano il volto celato da uno scaldacollo, sono riusciti nel buio a far perdere le loro tracce.

Il controllo della Fiat Multipla ha consentito di accertare che l’auto era stata poco prima rubata a Catania, nel quartiere di Librino, a un’ignara signora alla quale, successivamente, è stata restituita. All’interno c’era tutto l’occorrente per la realizzazione di furti e, in particolare, una smerigliatrice a batteria, 10 dischi per il taglio di metallo, vari attrezzi per lo scasso e un cappellino con visiera per poter in tal modo oscurare il volto a eventuali telecamere di sorveglianza.