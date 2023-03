“Nel 2024 la prima pietra per il ponte”

La posa della prima pietra entro due anni, e il ponte sullo Stretto operativo dopo “cinque anni dall’inizio della costruzione che prevediamo nell’estate del 2024”. Il ministro Matteo Salvini lo sottolinea intervistato da Bruno Vespa a Cinque Minuti su RaiUno. “Gli italiani hanno già pagato un sacco senza che sia stata posata una pietra. Perché farlo? Primo: perché a ponte fatto e ad alta velocità completata sia in Sicilia che in Calabria, Palermo-Roma, 5 ore e mezza in treno rispetto alle 12 ore di oggi. 100.000 posti di lavoro veri nell’arco di 5 anni, un risparmio ambientale unico al mondo, 140.000 tonnellate di CO2 non emesse nell’aria e il canale di Sicilia assolutamente ripulito. E poi un risparmio di tempo, di soldi, di salute. E un gioiello, ce lo diciamo, dell’ingegneria italiana nel mondo”.

Vespa chiede: “Sono sette miliardi di costo, dove prendete i soldi?”. “Innanzitutto – risponde il ministro – costa meno di un anno di reddito di cittadinanza ed è un’opera che rimane per anni e anni e anni. I soldi li prende lo Stato e se dei privati vorranno dare una mano saranno i benvenuti”.