Nascondeva marijuana tra le sterpaglie

CATANIA – Un 48enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e l’uomo è stato posto ai domiciliari. Il 48enne è stato notato nascondere tra la vegetazione spontanea di via Don Carlo Gnocchi, nel quartiere di Trappeto Nord, una busta tirata fuori dal giubbotto. Poi è stato visto intrattenersi con alcuni acquirenti che a bordo di una propria auto avrebbero effettuato lo scambio droga-denaro. Mentre questi ultimi venivano controllati dai militari a debita distanza e trovati in possesso della marijuana appena acquistata, l’uomo veniva bloccato e sorpreso con 5 dosi confezionate di marijuana e 230 euro. Grazie a un cane antidroga i carabinieri hanno anche recuperato due buste di plastica con 310 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 600 grammi.