Nascondeva la droga nella mascherina

MILAZZO (MESSINA) – I carabinieri di Milazzo hanno posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un macellaio 55enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Il 55enne concordava telefonicamente gli appuntamenti con gli acquirenti, i quali si recavano nella sua abitazione per acquistare la droga pattuita. Gli appuntamenti, captati dai militari durante le intercettazioni, sono stati anche documentati attraverso video riprese che hanno evidenziato i vari momenti in cui i clienti si recavano in casa dell’indagato per acquistare la droga. Il 55enne incontrava gli acquirenti indossando una mascherina Ffp2 appositamente modificata, nella quale nascondeva la dose da cedere.

Già nel maggio 2022, i carabinieri avevano controllato il 55enne. In quell’occasione, dopo la perquisizione personale, estesa anche alla sua abitazione, i militari hanno trovato 11 confezioni di cocaina e circa 96 grammi di hashish. Trovati anche strumenti per la preparazione di dosi per lo spaccio, quali bilancini di precisione, rotoli di cellophane e buste. In particolare, proprio le buste erano caratterizzate dal logo della macelleria gestita dall’indagato, utilizzate per non destare sospetti e sfuggire a eventuali controlli.