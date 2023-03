Minaccia di dare fuoco a palazzo della ex

CATANIA – Ha cercato di sfondare la porta d’ingresso dell’abitazione della sua ex e poi ha minacciato alcuni condomini dello stabile in via Raccuglia, intervenuti per farlo desistere dicendosi pronto ad appiccare il fuoco al palazzo se non la donna non l’avesse fatto entrare. Il giovane, ex fidanzato della vittima, già protagonista di altri analoghi episodi, è stato arrestato da agenti delle Volanti della polizia di Catania, che sono riusciti a bloccarlo nonostante il suo tentativo di fuga. Nella sua auto gli investigatori hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico. Il giovane è stato indagato per maltrattamenti in famiglia e porto di armi o di oggetti atti a offendere. La Procura ha convalidato il suo arresto e disposto il trasferimento in carcere.