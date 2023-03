Mezzo chilo di hashish nello scooter: arrestato

CATANIA – I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 32enne per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti in viale della Regione mentre l’uomo era intento a maneggiare furtivamente qualcosa sulla sella di uno scooter in sosta. Appena lo hanno raggiunto, il 32enne è fuggito lasciando sul posto il telefono cellulare, la moto senza chiavi e 5 panetti di hashish del peso complessivo di 500 grammi. Dopo poche ore l’uomo, che era stato riconosciuto dagli investigatori, si è presentato spontaneamente in caserma ammettendo le proprie responsabilità. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.