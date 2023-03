MESSINA – I carabinieri di Messina e del Nas di Catania hanno effettuato un controllo a una Rsa (residenza sanitaria assistenziale) per verificare la corretta erogazione dei servizi sanitari a tutela del benessere degli anziani e dei disabili ospitati. I militari hanno accertato violazioni igienico sanitarie, tra cui infiltrazioni di acqua meteorica, varie crepe sulle pareti e mancanza di pannelli nel controsoffitto. La responsabile della struttura sanitaria è stata denunciata per violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.