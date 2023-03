Louise Michel in stato di fermo a Lampedusa

La nave Louise Michel dell’omonima ong, finanziata dall’artista Banksy, è in stato di fermo nel porto di Lampedusa per le violazioni del nuovo decreto. Lo riferiscono gli stessi attivisti, spiegando che non è stata data alcuna spiegazione ufficiale dalle autorità le quali – dice la ong – “ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare”. Prima di giungere a Lampedusa ieri la nave aveva soccorso alcuni barchini nel Mediterraneo sui quali viaggiavano diversi migranti e i salvataggi erano stati effettuati anche da motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza.