Lite a colpi di pistola: ma chi ha sparato?

FAVARA (AGRIGENTO) – Un ventinovenne di Favara è stato ferito con un colpo di pistola a una mano ed è finito in ospedale. Il giovane stava litigando in via Palermo per futili motivi con un uomo di 44 anni. All’improvviso è saltata fuori una pistola dalla quale appunto è partito un colpo che ha centrato alla mano il ventinovenne. I carabinieri hanno già sentito entrambi e ognuno sostiene la parte della vittima: il più grande dice che l’altro si è ferito alla mano nel tentativo di sparargli, ma la pistola non si trova. Se la prognosi del ferito, portato all’ospedale di Agrigento, supererà i 30 giorni, i carabinieri potranno procedere d’ufficio; altrimenti le lesioni personali aggravate saranno perseguibili solo su querela di parte.