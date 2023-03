Lanciato solvente contro il viso di una donna

Episodio dai contorni poco chiari, probabilmente a scopo intimidatorio, nel tardo pomeriggio di oggi a Catania: una donna legata ad un pentito di mafia del clan di Adrano è stata avvicinata da alcune persone che le hanno lanciato del solvente contro il viso. L’aggressione è avvenuta nella zona della stazione ferroviaria di Catania. La donna, secondo quanto riferito da lei stessa, stava passeggiando in via D’Amico quando ha sentito pronunciare il nome “Giarrizzo” e ha poi visto un uomo su un’auto lanciarle contro qualcosa che teneva in mano procurandole immediato bruciore al volto. I soccorsi sono scattati subito: la donna è stata medicata al Cannizzaro e dimessa con una prognosi di sette giorni. Sentita dalla polizia, ha dichiarato di aver avuto in passato dei contatti con il collaboratore di giustizia Salvatore Giarrizzo. L’ex reggente del clan Scalisi di Adrano, arrestato nel 2020 nel blitz “The King”, ha subito in passato delle ritorsioni.