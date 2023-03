SIRACUSA – La polizia di Siracusa ha sequestrato 18 dosi di crack e 12 di cocaina pronte per essere cedute a Ortigia nella nota piazza di spaccio di via Santi Amato. Singolare lo stratagemma utilizzato dagli spacciatori per nascondere la droga: era dentro una pallina di padel (disciplina sportiva molto praticata negli ultimi anni) che agli occhi dei poliziotti è sembrata strana. All’interno c’erano numerosi dosi.