ISNELLO (PALERMO) – I carabinieri di Cefalù hanno arrestato quattro palermitani, due uomini e due donne, con l’accusa di furto aggravato in una struttura alberghiera di Isnello. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione del proprietario dell’albergo, il quale, grazie ai sistemi di videosorveglianza, aveva notato alcune persone nella struttura di sua proprietà, attualmente chiusa per la stagione invernale. I quattro giovani, poco più che ventenni, tre dei quali incensurati, sono stati sorpresi mentre stavano portando via beni mobili come una tv, un decoder, un compressore, un’aspira foglie e un caricabatterie per auto. Avevano cacciaviti e pinze, e una pistola giocattolo. Dalle prime indagini, è emerso che un quinto indagato, in corso d’identificazione, sarebbe riuscito a fuggire nei boschi. Il gip di Termini ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di firma per i quattro giovani.