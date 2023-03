Il Palermo si inclina alla fine

Spreca un rigore, passa in vantaggio ma si fa raggiungere nel finale. Il Palermo torna da Pisa con un 1-1 tutto sommato accettabile, grazie al quale i toscani agganciano momentaneamente la Reggina al quinto posto. I rosanero dominano nel primo tempo, ma al 32′ Brunori si fa parare un rigore da Nicolas concesso per un fallo di Esteves su Di Mariano. Terzo penalty respinto dal portiere brasiliano.

La musica però non cambia e il Palermo passa con un pallonetto di Di Mariano su assist di Verre. Nella ripresa il Pisa ci mette maggiore volontà anche grazie ai cambi. Proprio dai due nuovi entrati nasce il pari al 41′: sponda di Masucci, controllo e tiro di Sibilli all’incrocio dei pali dove Pigliacelli non può arrivare. Nel finale Gliozzi sfiora il sorpasso ma il risultato alla fine è giusto.

PISA-PALERMO 1-1

PISA (4-3-3): Nicolas 7.5; Esteves 5.5, Caracciolo 6 (1′ st Hermannsson 5.5), Barba 6.5, Beruatto 5.5; Touré 5.5 (17′ st Sibilli 7.5), Marin 6, Mastinu 5.5 (1′ st Nagy 6.5); Moreo 6 (27′ st Masucci 7); Torregrossa 5.5 (10′ st Morutan 6.5), Gliozzi 5.5. In panchina: Livieri, Zuelli, Gargiulo, M.Tramoni, De Vitis, Calabresi, Rus. Allenatore: D’Angelo 6.5.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 7, Nedelcearu 6.5, Marconi 6.5 (10′ st Bettella 6); Di Mariano 7 (21′ st Valente 5.5), Saric 6.5 (31 st Segre 6), Damiani 7 (21′ st Broh 5.5), Verre 7, Aurelio 6; Soleri 6.5, Brunori 5.5 (21′ st Tutino 5.5). In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Masciangelo, Vido, Buttaro, Lancini. Allenatore: Corini 7.

ARBITRO: Pezzuto 6.

RETI: 38′ pt Di Mariano; 41′ st Sibilli.

NOTE: spettatori 9.407. Pomeriggio primaverile, campo in buone condizioni. Ammoniti: Caracciolo, Esteves, Mastinu, Soleri, Verre. Angoli: 1-6. Recupero: 1′; 6′.