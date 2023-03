Giornate contro i disturbi alimentari: pure il tempio è lilla

I disturbi della nutrizione – in particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata binge eating – sono patologie complesse e sempre più diffuse, soprattutto fra i più giovani, che possono influire negativamente sullo sviluppo corporeo e sulla salute fisica e psicosociale, comportando, a volte, gravi problemi medici. Anche in Sicilia si svolgono nel mese di marzo numerose iniziative definite “Giornata del fiocchetto lilla” per riflettere sul tema, ponendo attenzione sulle strategie per prevenire e combattere un fenomeno che richiede interventi tempestivi.

La giornata è nata nel 2012 nel ricordo di Giulia, morta il 15 marzo 2011 a soli 17 anni a causa della bulimia e il fiocchetto lilla è diventato il simbolo delle storie di coloro che hanno vissuto queste malattie in prima persona e, dopo essere a lungo rimasti nell’isolamento e nel silenzio, si uniscono per dar voce a un coro comune: dai disturbi del comportamento alimentare si può guarire.

Ad Agrigento il 15 marzo si è tinto di color lilla uno dei monumenti più rappresentativi della città, il tempio di Ercole grazie all’Azienda sanitaria provinciale, al Comune e al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi. Il Dipartimento di salute mentale Asp, per il tramite del “Metabolé”, il servizio aziendale per il trattamento dei disturbi alimentari diretto da Angela Bruno, ha inoltre programmato per il prossimo 30 marzo un incontro scolastico con la proiezione, nell’aula magna dell’Istituto professionale Nicolò Gallo di un film a tema che darà voce alle storie dei giovani alle prese con la sofferenza generata dai disturbi alimentari. Al termine del film è previsto un confronto con i dirigenti scolastici e i docenti volto a sensibilizzare la scuola a non abbassare la guardia su una problematica socio-sanitaria sempre più diffusa.