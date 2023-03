Gb darà uranio a Kiev. Russi: sarà guerra nucleare

LONDRA – Il Regno Unito intende fornire all’Ucraina anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenenti uranio impoverito. La rivelazione è stata fatta ieri dalla baronessa Annabel Goldie, viceministra della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, durante un’audizione di secondaria importanza alla Camera non elettiva dei Lord, passata del tutto sotto silenzio sull’isola, fino a che oggi non è rimbalzata dai media ucraini.

Durissima la reazione della Russia: “Saremo costretti – dice il presidente Vladimir Putin – a replicare alle forniture occidentali di munizioni all’uranio. Stanno cercando di combattere questo conflitto non solo in teoria fino all’ultimo ucraino ma anche in pratica: l’Occidente sta cominciando a usare armi con elementi nucleari”. Per il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu lo scontro nucleare è “a pochi passi”. “Se la Gran Bretagna dovesse fornire munizioni all’uranio impoverito all’Ucraina non c’è dubbio che finirà male per Londra”, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov “Non sarei sorpreso da questo sviluppo, se questa (consegna) avvenisse effettivamente”.