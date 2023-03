Favara: dodicenne si accascia e muore mentre gioca a basket

FAVARA (AGRIGENTO) – Ieri sera a Favara un 12enne, Davide Licata, è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola Guarino in via Capitano Basile. Il ragazzino si è sentito male mentre si allenava con i compagni. Aveva detto di aver mal di testa, poi è stato colto da un improvviso malore e s’è accasciato a terra, perdendo i sensi. Immediati i soccorsi del 118, che ha tentato la corsa verso l’ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata portata nell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sulla morte del dodicenne è stata aperta un’inchiesta.

Il procuratore capo facente funzioni, Salvatore Vella, e la pm Giulia Sbocchia, acquisiranno, attraverso i carabinieri, i certificati di idoneità all’attività agonistica del ragazzino, che verranno messi in relazione con quanto emergerà dall’esame autoptico. Al momento non è stata configurata nessuna ipotesi di reato. La Procura attenderà l’acquisizione dei primi atti per poter ipotizzare eventuali reati. La salma del bambino si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno del funerale: “A nome dell’Amministrazione e della collettività che rappresento, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del 12enne morto, forse per un malore improvviso, mentre giocava a basket nella palestra della scuola Guarino. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola. Predisporremo gli atti per proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo”.