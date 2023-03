E’ Serie C, che la festa cominci

Il Catania torna in Serie C. I rossazzurri con la vittoria contro il Canicattì 4-1 (gol di Sarao, Palermo, Jefferson e Vitale), con sei giornate in anticipo conquistano la promozione. Festa e invasione di campo dei tifosi allo stadio di Pian del Lago a Caltanissetta. E adesso l’appuntamento coi tifosi questa sera a Catania, il pullman della squadra partirà intorno alle 20 da piazza Mancini Battaglia e procederà fino a Piazza Europa. Tutta la festa sarà seguita in diretta con uno speciale su Telecolor a partire dalle 20.45.

Questo il comunicato del Catania sul profilo Facebook. “Prima della Primavera, la stagione in cui solitamente si vincono i campionati, il Catania è già in Serie C. Poco più di otto mesi dopo il 13 luglio 2022, data del nuovo inizio, celebriamo insieme la promozione ma anche e soprattutto la rinascita che voi avete propiziato, con la convinta adesione al progetto del presidente Rosario Pelligra. Avete accompagnato una squadra forte e coraggiosa, siete stati al nostro fianco e questo era un aspetto fondamentale per evidenziare nuovamente anche in ambito nazionale e internazionale, al di là della categoria, l’importanza della maglia rossazzurra, della città di Catania e della tradizione calcistica catanese. Voi avete scongiurato il rischio che tutto ciò diventasse ‘pressione’, da voi è arrivata invece la spinta decisiva. Vogliamo vivere la grande e bella emozione odierna con chi ci ha sempre sostenuto e perciò vi diamo appuntamento a stasera, per esultare insieme: il pullman del Catania che ringrazia Catania partirà alle 20.00 da piazza Mancini Battaglia e procederà lentamente e con cautela fino a piazza Europa. Gli sguardi, le voci e l’entusiasmo dei calciatori e dello staff tecnico giungeranno a voi da un mezzo scoperto, simbolo della volontà di coinvolgere tutti e di coltivare la vicinanza che abbiamo costantemente percepito e sarà il valore aggiunto in occasione delle prossime sfide, nel prosieguo di questa stagione e nelle annate future. Vi chiediamo di adottare ogni accorgimento utile per la sicurezza e vi aspettiamo al lungomare”.