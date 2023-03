Due naufragi in area Sar maltese: 7 morti

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Due barchini, con a bordo subsahariani, sono naufragati in area Sar Maltese. Almeno sette i cadaveri già recuperati dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle italiane che sono intervenute. La Capitaneria è riuscita a trarre in salvo una decina di persone che sono a bordo dell’unità di soccorso. Altri, ma non è chiaro quanti, sono stati recuperati da un peschereccio tunisino che era in zona e che, adesso, viene scortato dalla Guardia di finanza verso il porto di Lampedusa. A bordo del peschereccio ci sono anche tre cadaveri.

Motovedette ed elicotteri stanno scandagliando l’area Sar Maltese per cercare altri sopravvissuti o recuperare vittime. Tutti i naufraghi e le salme dovrebbero essere stati già recuperati, le motovedette che hanno fatto il soccorso sono arrivate al molo Favarolo di Lampedusa con i cadaveri di quattro migranti. Secondo quanto si è appreso, altri quattro sarebbero su un’altra motovedetta che è in navigazione verso l’isola delle Pelagie. Al momento, sono quattro le bare fatte arrivare dal Comune al molo. Scortato anche il peschereccio tunisino che ha a bordo dei sopravvissuti, altri soccorritori stanno facendo ulteriori verifiche.