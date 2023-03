Corsa a sindaco: per il centrodestra resta il nodo Catania

Convergenza sulle candidature a sindaco di Trapani, con Maurizio Miceli (FdI), Ragusa, con Giovanni Cultrera (Civico), e Siracusa, con Ferdinando Messina (Fi). Su Catania decisione aggiornata a mercoledì pomeriggio per definire la scelta. E’ quanto emerso dal tavolo dei coordinatori regionali del centrodestra, in vista delle elezioni amministrative di maggio. Durante la riunione è stata “ribadita la volontà di comporre un quadro armonioso tra i partiti del centrodestra e arrivare a una sintesi politica unitaria che rispetti la dignità politica di tutte le componenti e vada oltre le amministrative, con una visione strategica della politica in Sicilia”.