Colpi di ascia alla moglie, anziano finisce in manette

SERRADIFALCO (CALTANISSETTA) – Un uomo di 75 anni, originario di Serradifalco, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato per aver preso a colpi di accetta la moglie, finita al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Elia”. La donna ha riportato ferite in varie parti del corpo: alla testa, al seno, a un occhio e al volto. A contattare i carabinieri erano stati alcuni residenti. All’arrivo dei militari, l’uomo ha spontaneamente consegnato l’accetta ancora intrisa di sangue; tracce di sangue sono state trovate anche in bagno e nella doccia. La donna, che aveva perso moltissimo sangue, è rimasta in osservazione in prognosi riservata.