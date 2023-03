Cene romantiche, Taormina prima in Italia

L’Italia è vista da sempre come un paese pieno di posti incantevoli. Ma quale è la città più romantica? Dove si ha più probabilità di avere una vacanza amorosa con il proprio partner? E da single? Una ricerca di Bonusfinder individua Taormina come la città Italiana con più ristoranti romantici – ben il 48% del totale -, seguita da Acireale e Cefalù, rispettivamente al 44% e 35%. Quindi le prime città italiane con più attività per le coppie sono tutte in Sicilia. Battuta addirittura Venezia, che è quinta. Nella top 10 anche Noto, Castellammare del Golfo e Siracusa.

Ma anche nel campo dei luoghi appetibili ai single in cerca di avventure romantiche Taormina è al primo posto, con quasi 5 bar/club per ogni 1.000 persone non sposate, seguita da Cefalù e Rimini.