Catania, questa festa C voleva

E’ stata una lunga domenica di festa per squadra e tifosi rossazzurri. Al triplice fischio finale allo stadio Pian del Lago di Caltanissetta, con il Canicattì battuto 4-1, è esplosa la gioia e l’invasione di campo dei quasi 4.000 sostenitori presenti alla trasferta per la tanto attesa promozione in Serie C. I giocatori sono stati letteralmente ‘spogliati’ di maglie, scarpe, calze, qualsiasi cosa potesse diventare un ricordo storico. La festa è proseguita negli spogliatoi, con i calciatori scatenati in balli e cori (nel video di Antenna Sicilia e Telecolor le immagini esclusive).

Da Caltanissetta il cordone rossazzurro è tornato in città per l’abbraccio della folla. Il corteo della squadra a bordo di un pullman scoperto si è snodato da piazza Mancini Battaglia a piazza Europa, in un lungomare preso d’assalto.

Una festa che è durata fino a notte fonda, quando il pullman ha fatto tappa davanti allo stadio Massimino scortato da ali di gente e motorini strombazzanti. Una promozione che C voleva, per il Catania e per Catania.