Sindaco di Catania, il centrosinistra candida Abramo

E’ Emiliano Abramo, presidente della comunità di Sant’Egidio di Catania, il candidato sindaco del capoluogo etneo del fronte progressista. Dopo un lungo e proficuo vertice (foto), promosso dal Forum Catania Può e dai movimenti civici e alla presenza dei rappresentanti del fronte progressista (M5s, Partito democratico, Sinistra italiana, Europa verde), si è giunti a una soluzione condivisa e unanime, convergendo tutti sul nome di Abramo. L’intesa prevede che il vice sindaco sarà espressione del M5s: il referente in Sicilia del movimento Nuccio Di Paola, nelle prossime ore, riunirà i suoi per indicare il nome in ticket con Abramo.