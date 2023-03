Catania: fiamme sulla metro in diretta nei maxischermi

CATANIA – Si è conclusa poco prima della mezzanotte la complessa esercitazione interforze svolta negli impianti della metropolitana di Catania, gestita da Ferrovia Circumetnea. La simulazione ha ipotizzato un blackout in città che ferma un treno della Fce, con a bordo circa 40 passeggeri, in una galleria vicino alla stazione Stesicoro, con un incendio che genera fumi e gas di combustione. Tra le persone ‘soccorse’ anche contusi e con sintomi da intossicazione da fumo affidate dai vigili del fuoco a personale del 118.

GUARDA LE FOTO

L’attività ha coinvolto oltre 200 operatori, compresi un centinaio di pompieri. E’ stata anche finalizzata a testare le possibilità di trasmettere direttamente dagli scenari di emergenza immagini e filmati in streaming e renderli disponibili ai centri di coordinamento, oltre che ai mezzi d’informazione. L’esercitazione è stata seguita in diretta streaming su internet e su due maxischermi posizionati in piazza Università e in piazza Vincenzo Bellini.