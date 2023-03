CATANIA – Visita de i rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi dell’istituto comprensivo Parini a Palazzo degli Elefanti, dove hanno simulato una seduta del civico consesso. I giovani sono stati accolti in aula dal presidente dell’assemblea cittadina, Sebastiano Anastasi, e dal commissario straordinario del Comune, Piero Mattei. I due più alti rappresentanti dell’amministrazione hanno presentato ai ragazzi, guidati dalla preside Carmela Trovato, l’attività che caratterizza i rispettivi e differenti ruoli, e hanno quindi aperto l’aula a un confronto-dibattito su proposte e idee per Catania, rispondendo a numerose domande. L’incontro si è concluso con l’invito a una partecipazione attiva degli studenti alla vita democratica della città.

Per la Parini erano presenti la sindaca Costanza Russo, il vice sindaco Riccardo Maugeri, il presidente del consiglio comunale Omar Vitale, gli assessori Maicon Ranno, Giulia Barbagallo, Valerio Guarrera, Emanuele D’Antone, Margherita Catalano, Alessio Favitta, Martina D’Urso, Allegra Bonaccorso. Hanno partecipato, inoltre, i consiglieri Nicola Miraglia, Alice Vazquez, Rachele Dottore, Sofia Di Mauro, Gaia Prato, Flora Seminatore, Damiano Mazzarà, e l’ufficio stampa dei ragazzi composto da Ruggero Tolone, Beatrice Urso, Alfredo La Rocca, Lazzara Monica, Recca Maia. Gli alunni, appartenenti a diverse classi di seconda media, sono stati accompagnati in municipio dai docenti Roberto Zito e Stefania Scriffignano, in rappresentanza di tutti i docenti di Lettere che hanno collaborato al progetto.