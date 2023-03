CATANIA – Una nuova occasione per manifestare amore e devozione ad Agata, patrona di Catania, simbolo di tutte le donne che hanno subito violenza. Domani alle 20.30 dopo la catechesi tenuta dall’arcivescovo Luigi Renna, presente all’iniziativa, nel prospetto della cattedrale in piazza Duomo verrà deposto dai pompieri un mazzo di mimose sulla statua di Sant’Agata. “L’omaggio, arrivato al secondo anno, vuole essere un gesto simbolico per la santa, per le donne catanesi, per le ragazze madri e per le donne vittime di violenza, non ultime le donne morte inseguendo il miraggio di una vita migliore per se stesse e i propri figli, o ancora un pensiero per le donne iraniane piegate da una dittatura che pretende di annullarne l’identità”, commenta la presidente del comitato agatino Mariella Gennarino. Saranno presenti diverse associazioni impegnate nella tutela delle donne