Catania, 3.500 tifosi a Pian del Lago

Catania e il popolo rossazzurro non vedono l’ora di fare esplodere la gioia e fare festa per il ritorno in Serie C. E mentre a Ragalna il gruppo di Ferraro prepara la partita della redenzione, la città è pronta all’esodo. Sono 3.506 i biglietti messi a disposizione per la tifoseria rossazzurra che allo stadio Pian del Lago di Caltanissetta si sistemerà oltre che in tribuna centrale anche in curva. Nello specifico, sono 2.564 i posti in tribuna centrale e 942 in curva. Facile ipotizzare che andranno in fumo in pochissimo tempo. I tagliandi saranno quasi certamente nominativi e potranno essere acquistati solo nei punti punti vendita fisici autorizzati. Circa 800 invece i biglietti riservati ai tifosi del Canicattì.

Capitolo festeggiamenti: la scelta è caduta sul pullman scoperto. Dunque niente Massimino. La squadra e la dirigenza saluteranno il popolo rossazzurro a bordo di un pullman che attraverserà le vie cittadine. Ancora da definire il percorso, che non comprenderà però via Etnea. E ora torniamo al campo. Per la sfida di domenica a Caltanissetta, che è stata posticipata alle 15, Ferraro dovrà a fare a meno di Castellini. Il difensore salterà il match con il Canicattì perché convocato nella rappresentativa di Serie D impegnata nel torneo di Viareggio. Canicattì-Catania sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva da Telecolor, canale 11 del digitale terrestre a partire dalle 14.30 con il pre gara. Come sempre attive le piattaforme on line lasiciliaweb.it e telecolor.it sulle quale poter seguire il match in streaming in tutto il mondo in modalità pay.