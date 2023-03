CASTELVETRANO (TRAPANI) – Sei funzionari responsabili del settore tributi del Comune di Castelvetrano sono stati citati a giudizio dalla procura della Corte Conti a cui è stato contestato il danno erariale di oltre 360 mila euro per la prescrizione del di tributi locali come Ici, Tia, Tares e Tari. Il danno è stato ritenuto riconducibile alla inerzia, gravemente colposa, di quei funzionari che, in ragione della loro posizione, in qualità di responsabili dei tributi e in qualità di responsabili del Suap, avrebbero dovuto porre in essere tutte le azioni necessarie per il corretto e tempestivo esercizio del potere impositivo dell’ente locale, impedendo la rilevante perdita delle entrate tributarie con una seria e attenta azione di contrasto all’evasione.