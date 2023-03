“Capito quanto è difficile?”

“Questa vittoria all’ultimo secondo ci fa capire quanto è difficile il nostro campionato”. Giovanni Ferraro ha l’affanno. Come tutti i tifosi del Catania è stato in apprensione fino a quando il tiro di Lodi dal dischetto è finito in rete. Contro il Cittanova il gol non voleva proprio arrivare: “C’è voluta grandissima applicazione da parte dei ragazzi per centrare questa undicesima vittoria consecutiva. Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo, anche grazie al nostro pubblico”. La promozione è lì a un passo: “Ormai le motivazioni sono automatiche. Tutti i giocatori hanno una eccezionale voglia di vincere, sempre”.