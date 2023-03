Canicattì-Catania si giocherà allo stadio Tomaselli di Caltanissetta, in contrada Pian del Lago. E’ arrivata la decisione ufficiale della Lega nazionale dilettanti sulla gara in programma domenica prossima alle 14.30. Una sfida che potrebbe regalare ai rossazzurri la promozione in Serie C con 6 giornate di anticipo.