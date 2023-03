Bimba di 3 anni trova pistola e uccide la sorellina

Una bambina di tre anni ha ucciso per sbaglio la sorellina di 4 con un colpo di pistola. L’ennesima tragedia delle armi negli Usa è accaduta domenica sera in una casa alla periferia di Houston, Texas: lo Stato con le leggi più permissive sulle armi e dove sempre ieri altre quattro persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un condominio a Dallas.

La piccola ha trovato in casa una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente. Le due bimbe erano state lasciate sole in camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici, erano in altre zone della casa. Dopo aver sentito il botto si sono precipitati, ma ormai non c’era più niente da fare. Le indagini accerteranno eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare l’arma carica e incustodita in un luogo non sicuro.