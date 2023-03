BIANCAVILLA (CATANIA) – Due fratelli biancavillesi di 17 e 20 anni sono stati arrestati per spaccio di droga. Avrebbero utilizzato il metodo delle ordinazioni telefoniche. Il centro del paese, tra la via Reina e piazza Collegiata, è diventato oggetto di discreti servizi di avvistamento da parte dei militari e il 17enne è stato fermato proprio mentre stava effettuando lo scambio droga-denaro con un acquirente. Quindi i carabinieri si sono presentati nella sua casa, dov’era presente anche il fratello maggiorenne, il quale, per “limitare i danni” ha consegnato una busta custodita all’interno di un pensile della cucina, al cui interno erano contenute ben 450 dosi di marijuana già pronte per la vendita. I due telefoni cellulari dei fratelli, consegnati ai carabinieri, hanno continuato a ricevere comunicazioni da numeri sempre diversi, a testimonianza del frenetico traffico illecito.