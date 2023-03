‘Beni i cantieri catanesi, ma recuperare edifici fantasma’

Buone notizie dai lavori di riqualificazione delle vie Cristoforo Colombo, Domenico Tempio e Mulino Santa Lucia a Catania. Un cantiere che la città aspetta da anni. La questione di fondo però è che l’opera di rivalutazione deve comprendere anche il recupero delle tante strutture abbandonate sparse per l’intera area. Da anni il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede che Palazzo degli Elefanti si attivi immediatamente per recuperare i tanti edifici fantasma di questa parte della città.

L’ex mulino Santa Lucia, l’ex consorzio agrario, l’ex fabbrica sono solo alcune delle brutture che penalizzano una zona a forte vocazione turistica perché collega il centro di Catania con i lidi della Plaia. A questo va aggiunto anche che, nella parte contigua alla recinzione portuale, sorgerà una pista ciclabile. Anche qui mirabile esempio di vivibilità; peccato che in questo punto, a pochi metri dalla fermata dell’Amts, un’ampia porzione di muro sia crollato da mesi. Messe le transenne, non è stato fatto nulla per ripristinare un passaggio pedonale che eviterebbe alla gente di camminare ai bordi della strada rischiando di essere investiti.

