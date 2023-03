Beccati a rubare ponteggi: due arresti a Catania

CATANIA – Un 54enne e un 23enne sono stati arrestati dai carabinieri a Catania mentre erano intenti ad asportare parti del ponteggio di un cantiere edile di via Plebiscito. Ad avvertire i carabinieri è stato un passante. I due avevano già caricato su una Citroen C3 quattro pedane, che sono state riconosciute dal proprietario, sopraggiunto nel frattempo, al quale sono state restituite. Gli arrestati, accusati di furto aggravato in concorso, sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto. Sono state una ventina le persone arrestate in flagranza di reato e una decina quelle denunciate all’autorità giudiziaria dai carabinieri in un anno di attività, dal marzo del 2022 ad oggi, nel contrasto di furti in cantieri edili, che i militari dell’Arma hanno definito essere stati “presi letteralmente d’assalto”. I carabinieri hanno poi restituito ai legittimi proprietari il materiale edile recuperato: 600 pedane di alluminio, delle quali 450 trovate in un deposito a Misterbianco nel quale le avevano accatastate nel tempo i malviventi, 12 scale, 12 pannelli in poliuretano zincati, 22 colli in polistirene, 17 tubolari, elementi vari per ponteggi e attrezzature da lavoro.