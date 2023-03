Alycia festeggia il ‘diciottesimo’ donando sangue

Sono episodi come questo che fanno capire come la cultura della donazione stia facendo breccia tra i giovani. Tutti sappiamo quanto sia importante il “diciottesimo” e con quanta cura venga preparato eppure Alycia non ci ha pensato su due volte perché il suo sogno era innanzitutto uno: diventare una donatrice di sangue. In barba a tutte le prenotazioni di locali, ristoranti e book fotografici, ormai diventate un cult di questo importante compleanno, ha pensato bene nelle prime ora della sua maturità di varcare le porte di un ospedale, quello di Enna, e recarsi al centro trasfusionale e sottoporsi alla donazione, dopo avere effettuato in precedenza i test di idoneità, naturalmente.

Alicya Serravalle è stata accompagnata dalla presidente e dal vicepresidente dell’Avis comunale di Enna, Maria Elena Spalletta e Fabio Fazzi, che insieme a tutto il personale medico hanno festeggiato con lei. “Vedere la gioia e l’emozione nel volto di questa ragazza – riferisce la Spalletta – ci rende orgogliosi del nostro operato perché significa che il nostro messaggio raggiunge le nuove generazioni”. Per ringraziare Alicya del suo gesto, l’Avis di Enna le ha conferito l’attestato di donatrice più giovane della comunale per l’anno 2023 durante l’Assemblea dei Soci che si è tenuta il 25 febbraio al Teatro Garibaldi.