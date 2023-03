All’alba i vigili alla fiera: e i catanesi si congratulano

CATANIA – Quattro equipaggi della polizia municipale di Catania sono spuntati all’alba alla fiera di piazza Carlo Alberto per verificare il rispetto delle regole da parte dei venditori con posteggio assegnato e l’eventuale presenza di abusivi. L’operazione ha consentito il corretto posizionamento degli stand negli spazi autorizzati e, di conseguenza, la piena fruibilità dell’area mercatale, garantendo il rispetto delle aree destinate sia alla viabilità dei pedoni sia dei mezzi di soccorso.

L’attività è stata apprezzata dai tanti cittadini presenti che si sono congratulati con gli agenti. Da rilevare anche la collaborazione fornita dai commercianti, che hanno evitato inutili contestazioni o resistenze. Le pattuglie in via San Gaetano alla Grotta hanno sequestrato merce (calamite, ceramica, prodotti per la telefonia, prodotti elettronici) appartenente a tre ambulanti bangladesi che avevano occupato senza autorizzazione posteggi assegnati ad altri operatori: per loro sono scattate multe di 481 euro ciascuno.