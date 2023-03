Al centro di Catania droga e trattoria da incubo

CATANIA – Ristoranti di Catania al setaccio dei carabinieri e della polizia locale. Il titolare di una trattoria nei pressi di piazza Università, un 61enne catanese, è stato segnalato per le carenze igienico-sanitarie. Multa di mille euro per il 40enne proprietario di un locale in piazza Federico di Svevia, per la presenza di un deposito non autorizzato.

Durante i controlli è stato denunciato un 18enne che era in possesso di 8 dosi di marijuana, nascoste nella tasca del giubbotto, per un quantitativo complessivo di 10 grammi di droga, sottoposti a sequestro. Per lo stesso reato i carabinieri hanno denunciato un 20enne sorpreso mentre in strada cedeva una dose di marijuana. Un 23enne di Misterbianco e un 21enne catanese sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e quindi segnalati quali assuntori alla prefettura.

Le forze dell’ordine si sono concentrate anche sulla sosta selvaggia nelle zone di corso Italia e corso delle Province: 25 le sanzioni per violazioni al codice della strada, con la rimozione di 7 veicoli.