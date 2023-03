Addio Agatino Zizzo, storica voce di Antenna

E’ morto Agatino Zizzo, storico giornalista di Antenna Sicilia, noto per i suoi servizi sulla viabilità di Catania. La notizia è stata comunicata sui social dalla figlia Gina: “Carissimi amici, vi comunico con immenso dolore che oggi Agatino, il mio caro papà, ci ha lasciati. Grazie a tutti voi per l’affetto e la stima che in questi anni gli avete dimostrato”. Su Facebook aveva tanti ammiratori, alcuni dei quali avevano creato la pagina “Quelli che… amano i servizi di Agatino Zizzo”. Il funerale si terrà lunedì mattina alle 10 nella parrocchia Sacro Cuore di Barriera.