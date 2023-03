ACIREALE (CATANIA) – Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in una casa del centro storico di Acireale, al terzo piano in via Paolo Vasta 56. Per cause ancora da accertare sono andati a fuoco un materasso, una libreria e oggetti vari. I pompieri sono intervenuti con autoscala e autobotte, spegnendo le fiamme. Non risultano persone intossicate o ferite.