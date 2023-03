ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri in via Lanza ad Aci Sant’Antonio. A perdere la vita un 17enne di San Giovanni La Punta. Il ragazzo, in sella al suo scooter, ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, a effettuare i rilievi i carabinieri di Acireale.