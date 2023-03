Accoltellata a morte dal cognato

GIARRATANA (RAGUSA) – Accoltellata a morte nella casa dell’anziana madre che accudiva di notte. Giarratana è sotto choc per la tragica fine di Rosalba Dell’Albani, 52 anni, moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa. La donna, colpita con uno o più fendenti al collo, è stata trovata in una pozza di sangue in un’abitazione di via Andrea Costa. Ad ucciderla sarebbe stato il cognato, Mariano Barresi, di 66 anni, marito di una sorella della vittima.

Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe avvenuto nella notte o alle prime luci del giorno, quando la donna era in compagnia dell’anziana madre che probabilmente, in quel momento, stava dormendo. Al momento non si conosce il movente dell’omicidio, ma secondo alcuni testimoni il grave fatto di sangue potrebbe essere scaturito da pregresse liti familiari. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ragusa.